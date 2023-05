Video: McLaren hint op speciale Triple Crown-livery

Het team van McLaren kan aankomend weekend op meerdere fronten toeslaan. De Britse renstal doet namelijk niet alleen mee aan de Grand Prix van Monaco, ook bij de Indianapolis 500 verschijnen ze aan de start. Bij de Indy 500 verschijnt het team aan de start met een speciale Triple Crown-livery, het team draagt dat feit met trots.

McLaren is één van de weinige renstallen dat de drie parels van de autosport wist te winnen. In Indianpolis rijden de coureurs met drie livery's die verwijzen naar de zeges: de Indy 500-zege in 1974, de 24 uur van Le Mans-zege in 1995 en de zege in Monaco in 1984. Aangezien er dit weekend twee 'parels' worden verreden komt McLaren met een speciale video op de proppen. Aan het einde wordt er gehint op een speciale livery voor de Grand Prix van Monaco.