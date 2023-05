Wolff tempert verwachtingen over updates: "Monaco is geen normaal circuit"

Het team van Mercedes verschijnt aankomend weekend in Monaco aan de start met een groot updatepakket. De Duitse renstal wilde deze updates al introduceren in Emilia-Romagna, maar dat plannetje kon daar niet doorgaan aangezien de race was afgelast. Teambaas Toto Wolff geeft echter aan dat men in Monaco nog niet veel zal leren van de updates.

Mercedes begon het huidige seizoen op een zeer teleurstellende wijze. De Duitse renstal heeft een grote achterstand op Red Bull Racing en vecht dit jaar vooral met Aston Martin en Ferrari. Mercedes kondigde al in een zeer vroeg stadium aan dat ze snel met een enorm updatepakket zouden komen, het zeropod-ontwerp zal naar verwachting aan de kant worden geschoven.

Het was de bedoeling dat de updates al in Imola zouden worden geïntroduceerd, aangezien deze race werd afgelast ging dit feest niet door. In Monaco verwacht men niet zoveel te leren van het updatepakket, zo stelt teambaas Toto Wolff in gesprek met Osterreich: "Monaco lijkt niet eens op een normaal circuit. We zullen er dit weekend dan ook niet achter gaan komen of de aanpassingen aan onze auto op een of andere manier effect hebben."