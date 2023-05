Weinig hoop voor Perez: "Hij strijd met een fenomeen"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won de eerste vijf Grands Prix van het seizoen en heeft een grote voorsprong op de concurrentie. Max Verstappen is momenteel sterker dan zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez. Volgens kenners is dit een normale gang van zaken.

Verstappen won dit seizoen tot nu toe in Bahrein, Australië en Miami, Perez was de sterkste in de straten van Jeddah en Bakoe. De Mexicaan sprak al meerdere keren uit dat hij dit jaar wil gaan strijden voor de wereldtitel en het lijkt erop dat hij hiervoor moet gaan strijden met zijn teamgenoot Verstappen. Kenners verwachten echter dat Verstappen geen lastige strijd zal gaan leveren met zijn teammaat.

Fenomeen

De Italiaanse oud-coureur en huidige analist Davide Valsecchi is enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Italiaan laat aan La Gazzetta dello Sport weten wat het verschil is tussen de Red Bull-coureurs: "Of Perez zijn teamgenoot dit jaar kan verslaan? Als we het hebben over een paar onderlinge confrontaties, dan misschien wel. Als we kijken naar het wereldkampioenschap, dan denk ik het niet. Perez is heel erg goed, maar het probleem is dat hij strijd met een fenomeen. Fenomenen zijn elke dag van de week sterk."

Bottas

Valsecchi hint met het begrip 'fenomeen' dus op Verstappen. De Italiaanse analist is van mening dat Perez niet onder deze noemer valt: "Perez is een goede coureur, maar hij bereikt dat niveau slechts een paar keer. In onze sport is dat het verschil tussen een goede coureur en een kampioen. Kampioenen doen wat Fernando Alonso dit jaar doet, altijd als derde finishen en slechts incidenteel niet. Perez doet mij eerder denken aan Valtteri Bottas. Dat is een heel erg goede coureur, maar hij was slechts op vier of vijf circuits een echte uitdager voor Hamilton."