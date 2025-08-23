user icon
Ferrari volledig afgebrand: "Zelfs Verstappen is dat niet meer bijzonder"

Ferrari volledig afgebrand: "Zelfs Verstappen is dat niet meer bijzonder"
  • Gepubliceerd op 23 aug 2025 11:40
  • comments 15
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton rijdt niet fantastisch bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen podium behaald. De GP2-kampioen van 2012, Davide Valsecchi, ziet het somber in voor Hamilton. 

De Italiaan zegt dat zelfs Verstappen niet bijzonder lijkt in de Ferrari. Hamilton heeft buiten de sprintoverwinning in China niets bereikt met zijn Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen moet nog steeds zijn draai vinden. 

Overtuiging

"Ik denk dat Hamilton erin is geslaagd mij drie keer van mening te laten veranderen in een paar maanden tijd!" Valsecchi dacht namelijk eerst dit: "Het zou waanzin zijn om Lewis, op zijn veertigste en in het laatste jaar van een reglement, aan te trekken. Laat staan als je hem naast een bliksemschicht als Leclerc zet..."

"Niet helemaal. Het was genoeg om te zien wat er in de winter gebeurde. Iedereen had het alleen maar over hem. Vanuit het imago-oogpunt heeft Ferrari waarschijnlijk al gewonnen. Nu dreigt ook de publiciteit negatief te worden. Ik zou meteen op een jonge coureur hebben ingezet. Want ik sluit niet uit dat volgend jaar, met nieuwe regels en nieuwe auto's, zelfs een fenomeen als Verstappen misschien niet meer zo bijzonder lijkt", zo vertelt Valsecchi over Verstappen.

Als je jong bent, pas je je aan

"Het leven leert ons dat. Als je jong bent, pas je je aan alles aan. Maar als volwassene is dat niet zo eenvoudig. Denk aan Valentino Rossi. Toen hij van Honda naar Yamaha ging, had hij nauwelijks tijd nodig. Maar toen hij naar Ducati ging, op zijn 32ste, verliep dat niet zo vlot."

"Ik zou er nooit het lef voor hebben. Hij heeft zeven wereldtitels gewonnen. Ik denk niet dat er vandaag iemand bij Ferrari zit die daarbij in de buurt komt... Ze hebben hem aangetrokken, en nu is het terecht dat hij blijft."

Jermaine

Posts: 7.107

"Zelfs Verstappen is dat niet meer bijzonder" Sorry wat?

  • 15
  • 23 aug 2025 - 11:59
Reacties (15)

  • Jermaine

    Posts: 7.107

    "Zelfs Verstappen is dat niet meer bijzonder" Sorry wat?

    • + 15
    • 23 aug 2025 - 11:59
    • Skoda F1

      Posts: 255

      Klopt is niet dan?

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 12:03
    • schwantz34

      Posts: 40.695

      Isnie goei kop?

      • + 1
      • 23 aug 2025 - 12:07
    • StevenQ

      Posts: 9.671

      Weer een artikel vertaald met Google translate?

      • + 7
      • 23 aug 2025 - 12:19
    • Snork

      Posts: 21.658

      Niks niet welk goed is fout.

      • + 2
      • 23 aug 2025 - 13:34
    • Larry Perkins

      Posts: 59.322

      Het gecorrigeerd steeds niet nog is...

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 17:36
    • VestAan

      Posts: 727

      Goed genederlandschtd ja die titel,.echt een pareltje weer.

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 18:45
  • meister

    Posts: 4.050

    Alle ballen op volgende jaar nieuwe aero nieuwe motor.
    Wie dacht dat HAM dit jaar gelijk kon knallen heeft geen verstand van de F1

    • + 2
    • 23 aug 2025 - 13:30
    • Snork

      Posts: 21.658

      Wie van te voren had gezegd dat Leclerc hem volledig zoek gaat rijden, zou ook te horen krijgen dat hij geen verstand van F1 heeft.
      Echter….

      • + 3
      • 23 aug 2025 - 13:37
    • MustFeed

      Posts: 10.074

      Dat is apart. Nu geef je dus toe dat jij geen verstand hebt van de F1. Toen vorig jaar Brundle speculeerde dat Hamilton net als Schumacher Ferrari terug naar de top kon brengen en wereldtitels kon gaan winnen schreef jij nog, en dit zijn letterlijk jouw woorden

      "Het kan. Wat goed is komt snel."

      Dus niet alleen schreef je dat het kon, maar dat het ook snel zou komen. En nu zal je wel gaan schrijven dat snel betekent in 2 of 3 jaar, maar dat zou een heel slap excuus zijn. Alsof iedereen die dacht dat Hamilton dit jaar "kon knallen" geen verstand ervan heeft, maar als je had gezegd 2026 dan zou het zongenaamd wel een realistische veronderstelling zijn.

      • + 3
      • 23 aug 2025 - 15:15
  • monzaron

    Posts: 538

    Ik vond Verstappen in een golfkarretje al bijzonder. 😁

    • + 1
    • 23 aug 2025 - 13:44
    • Franz Hermann

      Posts: 2

      If you no longer go for a gap that exists...

      • + 2
      • 23 aug 2025 - 14:35
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.031

      Wat heeft die misplaatste Senna quote hiermee te maken?

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 15:45
  • powered by bye

    Posts: 483

    Wie zn Ferrari is volledig afgebrand

    • + 1
    • 23 aug 2025 - 14:24
    • Larry Perkins

      Posts: 59.322

      Nee, heel Maranello, klimaatverandering hè...

      • + 1
      • 23 aug 2025 - 17:41

