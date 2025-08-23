Ferrari volledig afgebrand: "Zelfs Verstappen is dat niet meer bijzonder"

Lewis Hamilton rijdt niet fantastisch bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen podium behaald. De GP2-kampioen van 2012, Davide Valsecchi, ziet het somber in voor Hamilton.

De Italiaan zegt dat zelfs Verstappen niet bijzonder lijkt in de Ferrari. Hamilton heeft buiten de sprintoverwinning in China niets bereikt met zijn Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen moet nog steeds zijn draai vinden.

Overtuiging

"Ik denk dat Hamilton erin is geslaagd mij drie keer van mening te laten veranderen in een paar maanden tijd!" Valsecchi dacht namelijk eerst dit: "Het zou waanzin zijn om Lewis, op zijn veertigste en in het laatste jaar van een reglement, aan te trekken. Laat staan als je hem naast een bliksemschicht als Leclerc zet..."

"Niet helemaal. Het was genoeg om te zien wat er in de winter gebeurde. Iedereen had het alleen maar over hem. Vanuit het imago-oogpunt heeft Ferrari waarschijnlijk al gewonnen. Nu dreigt ook de publiciteit negatief te worden. Ik zou meteen op een jonge coureur hebben ingezet. Want ik sluit niet uit dat volgend jaar, met nieuwe regels en nieuwe auto's, zelfs een fenomeen als Verstappen misschien niet meer zo bijzonder lijkt", zo vertelt Valsecchi over Verstappen.

Als je jong bent, pas je je aan

"Het leven leert ons dat. Als je jong bent, pas je je aan alles aan. Maar als volwassene is dat niet zo eenvoudig. Denk aan Valentino Rossi. Toen hij van Honda naar Yamaha ging, had hij nauwelijks tijd nodig. Maar toen hij naar Ducati ging, op zijn 32ste, verliep dat niet zo vlot."

"Ik zou er nooit het lef voor hebben. Hij heeft zeven wereldtitels gewonnen. Ik denk niet dat er vandaag iemand bij Ferrari zit die daarbij in de buurt komt... Ze hebben hem aangetrokken, en nu is het terecht dat hij blijft."