Wolff vindt contractonderhandelingen met Hamilton ongemakkelijk

Lewis Hamilton beschikt momenteel over een aflopend contract bij het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen lijkt, ondanks geruchten over een mogelijke Ferrari-transfer, gewoon een nieuw contract te gaan ondertekenen. Teambaas Toto Wolff verwacht dat het nieuwe contract er gaat komen, maar hij vindt de onderhandelingen wel ongemakkelijk.

Hamilton is momenteel wederom bezig met een tegenvallend seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Brit spreekt zijn ongenoegen regelmatig uit en hij hoopt dat de nieuwe updates van Mercedes voor stappen gaan zorgen. Ondertussen gaan er geruchten rond over een mogelijke overstap van Hamilton naar Ferrari, maar beide partijen ontkennen deze verhalen.

Ferrari

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft alle geruchten ook gelezen. De Oostenrijker kan er wel om lachen en verwacht dat alles goed gaat komen. In gesprek met zijn landgenoten van OE24 deelt Wolff zijn mening over de zaak: "Die geruchten over Lewis die vertrekt naar Ferrari komen elke keer weer omhoog als we een nieuw contract moeten tekenen. Hier klopt echter helemaal niets van. We voeren gewone gesprekken zonder dat we tijdsdruk hebben."

Ongemak

Wolff geeft wel toe dat hij zich niet helemaal op zijn gemak voelt tijdens de gesprekken met Hamilton. De Oostenrijker heeft een sterke band met Hamilton en stelt dat hij het allemaal best ongemakkelijk vindt: "Het is best oncomfortabel dat twee vrienden, twee bloedbroeders die al tien jaar door dik en dun heel close zijn, moeten gaan praten over geld. Ik weet vrijwel zeker dat we elkaar gaan vinden, ik twijfel daar gewoon niet over."