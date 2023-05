Jordan kritisch op Alonso: "Hij ging altijd achter het geld aan"

Fernando Alonso schittert momenteel in dienst van het team van Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen heeft een goede keuze gemaakt door het team van Alpine te verlaten voor zijn huidige werkgever. In het verleden pakten de keuzes van Alonso vaak verkeerd af, Eddie Jordan is dan ook kritisch op de Spanjaard.

Alonso maakte vorig jaar bekend dat hij vanaf dit jaar zou uitkomen voor het team van Aston Martin. Het zorgde voor veel verbazing aangezien Alonso's toenmalige werkgever Alpine veel beter presteerde dan Aston Martin. Alonso maakte in het verleden vaker opvallende transfers die niet geheel goed uitpakten. Hij verliet bijvoorbeeld het team van Ferrari voor het achteraf gezien zeer tegenvallende McLaren.

Geld

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan is dan ook van mening dat Alonso veel meer uit zijn loopbaan had kunnen halen. In de podcast Formula for Success spreekt Jordan zich uit: "Je kan nooit naar het verleden kijken. Hij moet naar zichzelf kijken en hij moet naar Flavio Briatore kijken. Je moet je wel bedenken dat Fernando altijd achter het geld aan ging. Hij ging naar de teams die hem meer geld konden geven, terwijl hij bij een ander team waarschijnlijk meer kans had op de wereldtitel."

Fout gemaakt

Jordan denkt dat Alonso een veel grotere coureur had kunnen zijn als hij andere keuzes had gemaakt. De voormalige teambaas legt zijn mening uit: "Hij heeft er nu waarschijnlijk veel spijt van want het is wel heel erg veel geld. Soms kijk je terug en dan besef je je dat je een fout hebt gemaakt. Als Fernando nu tegenover mij zou zitten had ik hem gezegd dat hij een fout had gemaakt. Hij is nog wel een tweevoudig wereldkampioen. In je hart weet je dat hij ook makkelijk vijf of zes titels had kunnen hebben."