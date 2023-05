Massa schat Verstappen hoog in: "Hij kan alle records breken"

Max Verstappen maakt dit seizoen weer veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat aan de leiding in het wereldkampioenschap en schreef al drie Grands Prix op zijn naam. Veel kenners verwachten in de toekomst nog meer successen van hem en ook Felipe Massa sluit zich daarbij aan.

Verstappen kan dit seizoen voor het derde jaar op rij wereldkampioen worden in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander zou zich hiermee in een uniek rijtje plaatsen, want niet veel coureurs kregen het voor elkaar om drie keer op rij de wereldtitel te pakken. Het seizoen is echter nog maar net begonnen, maar veel kenners zijn al zeer zeker van hun zaak.

Ook voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa is enorm onder de indruk van Verstappen. De Braziliaan betoogt in gesprek met La Gazzetta dello Sport zelfs dat Verstappen nog enorm kan groeien: "Max bewijst al een tijdje dat hij een echt fenomeen is. Wat hij heeft bereikt qua overwinningen en prestaties is te vergelijken met de beste momenten van Senna, Schumacher en Hamilton. Hij zit op hetzelfde niveau. Hij is daarnaast ook nog erg jong en heeft nog veel racejaren voor zich. Als hij bereid is lang te blijven racen, kan hij alle records breken en Michael en Lewis inhalen."