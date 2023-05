Video: Verstappen vertelt over bijzondere reddingspoging

Max Verstappen kwam afgelopen weekend weer in actie voor zijn simraceteam Team Redline. De avonturen van Verstappen en zijn teamgenoten waren te volgen via livestreamplatform Twitch en deze streams trekken veel kijkers. Verstappen deelde tijdens deze stream een aantal opvallende verhalen, waaronder eentje over zijn kat.

Verstappen liet aan zijn teamgenoten en aan de kijkers weten dat hij recent één van zijn katten kwijt was geraakt. Hij vond het beestje terug in een opslagkast, maar deze kon hij niet open krijgen. Verstappen vertelde dat hij besloot in te grijpen en de hamer erbij te pakken. Een foto van het moment ging al snel het internet over.