Herbert vindt Ferrari perfecte stap voor Hamilton

Lewis Hamilton beschikt momenteel over een aflopend contract bij het team van Mercedes, het lijkt er echter op dat hij dit contract snel gaat verlengen. Johnny Herbert heeft een ander advies voor Hamilton, hij is namelijk van mening dat het team van Ferrari de perfecte volgende stap is.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes en werd in dienst van de Duitse renstal zes keer wereldkampioen. Bij Mercedes is men zeer tevreden met de Brit en ondanks de tegenvallende resultaten lijkt hij zijn contract gewoon te gaan verlengen. Hamilton droomt nog altijd van een achtste wereldtitel en die droom wil hij niet opgeven.

Lauda & Brawn

Oud-coureur Johnny Herbert is van mening dat Hamilton bij het team van Ferrari de meeste kans heeft op een achtste wereldtitel. De Brit ziet een scenario dat hem bekend voorkomt en hij spreekt zich uit bij Ice36: "Een achtste wereldtitel heeft de juiste ingrediënten nodig. Toen hij van McLaren naar Mercedes ging verklaarden veel mensen, waaronder ik zelf, hem voor gek. Niki Lauda en Ross Brawn gaven hem toen een perspectief waar hij heel vrolijk van werd. Daarom ging hij daarheen."

Motivatie

Herbert denkt dat men bij Ferrari in staat is om hetzelfde te doen als Lauda en Brawn deden in 2013. De Britse analist vindt het geen onlogische stap en legt zijn mening uit: "Ferrari moet iets soortgelijks doen als toen. Lewis heeft nog geen nieuw contract getekend en daardoor kan hij, als hij nog steeds gemotiveerd is, ergens anders kijken. Waarom zou hij dat niet doen? Ferrari is de beste optie. Hij gaat niet naar Red Bull of Aston Martin."