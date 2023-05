Coulthard schrijft Hamilton niet af: "Hij zal aan George laten zien waarom hij 7 titels heeft"

Het team van Mercedes is momenteel bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. George Russell is wederom regelmatig sterker dan zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton en de auto is nog steeds geen winnaar. David Coulthard is van mening dat Hamilton niet zomaar slechter is geworden.

Na een tegenvallend 2022 wilde Mercedes dit jaar weer gaan meestrijden om de zeges en de titels. Dit doel kon al na één Grand Prix in de koelkast worden geplaatst en Hamilton lijkt daarnaast zijn topvorm nog niet te hebben gevonden. In Miami beleefde hij het dieptepunt van zijn seizoen tot nu toe aangezien hij niet eens door het tweede kwalificatiedeel wist te komen.

Beste auto

Volgens oud-coureur David Coulthard betekent dit niet dat Hamiltons vorm is verdwenen. De Schot denkt dat het simpelweg te maken heeft met de rol van Hamilton binnen Mercedes. Bij Channel 4 spreekt Coulthard zich uit: "George staat er altijd. Dit is de beste auto waarin hij ooit heeft gereden en hij heeft niet te maken met de bagage van Lewis. Hij moet nadenken over of hij nog een jaartje door wil en of hij nog een wereldtitel kan winnen. Er ligt nou eenmaal veel meer op zijn bordje."

Zeven wereldtitels

Coulthard denkt dan ook dat zevenvoudig wereldkampioen Hamilton op een bepaald moment weer zal gaan schitteren in de koningsklasse van de autosport. De oud-coureur kijkt daarbij weer eerst naar de onderlinge strijd: "George doet het geweldig en hij voegt echt iets toe aan het team. Het is niet zo dat Lewis het niet goed doet, de auto doet gewoon niet wat hij wil. Zodra dat wel het geval is zal Lewis aan George laten zien waarom hij zeven wereldtitels heeft."