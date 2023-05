Arnoux ziet verschil tussen Verstappen en Senna: "Max is harder"

Max Verstappen is momenteel weer oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won drie van de eerste vijf Grands Prix en is iets sterker dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Sommigen durven hem al te vergelijken met legendes zoals Ayrton Senna, maar Rene Arnoux ziet nog een aantal verschillen.

De prestaties van Verstappen maken wereldwijd veel indruk. De Nederlandse regerend wereldkampioen wordt zelfs al gezien als één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de sport. Lezers van de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport hebben doormiddel van een poll laten weten dat ze alleen Ayrton Senna en Michael Schumacher beter vonden dan Verstappen.

Harder

De Franse oud-coureur Rene Arnoux ziet minder overeenkomsten tussen Verstappen en Senna. Arnoux kende Senna persoonlijk en is dan ook van mening dat de vergelijking twee kanten kent. In gesprek met La Gazzetta dello Sport deelt hij zijn mening: "De Ayrton die ik kende was heel erg gereserveerd en aardig, Max is wat harder. De manier waarop hij reageerde op George Russell in Azerbeidzjan was echt onacceptabel."

Ideale situatie

Op de baan ziet Arnoux wel overeenkomsten tussen Senna en Verstappen. De Fransman geniet van de acties en snelheid van Verstappen en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Arnoux: "Naast dat incident met Russell, is hij echt heel erg goed. Hij maakt geen fouten en met die snelle en stabiele auto met de juiste tractie en dodelijke DRS, bevindt hij zich echt in de ideale situatie. Ik zie niemand in de buurt van hem komen."