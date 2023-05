Italiaanse fans verkiezen Verstappen in top drie beste coureurs ooit

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport hield in de afgelopen week een enquête onder hun lezers om te bepalen wie de beste Formule 1-coureur ooit is. De stemmers konden ook stemmen op regerend wereldkampioen Max Verstappen en er werd dan ook massaal gestemd op de Nederlander. Emanuele Pirro begrijpt dat wel.

Volgens de lezers van de Italiaanse sportkrant is Ayrton Senna de beste Formule 1-coureur ooit. De legendarische Braziliaanse coureur kreeg 37,4 procent van de stemmen en was hiermee Michael Schumacher (34,9 procent) nipt de baas. De stemmers kozen ook massaal voor Max Verstappen. De regerend wereldkampioen eindigde als derde in de poll met 16 procent, Lewis Hamilton kreeg ondanks zijn zeven wereldtitels slechts 8,4 procent van de stemmen.

Ook oud-coureur Emanuele Pirro kan zich vinden in de vergelijking tussen Verstappen en mannen als Senna, Schumacher en Hamilton. In gesprek met La Gazzetta dello Sport wordt Pirro gevraagd of Verstappen van hetzelfde niveau is: "Natuurlijk is hij dat. Hij is op het niveau van Senna en Schumacher toen ze zich op hetzelfde punt bevonden als Max nu is. Dat komt ook door het team. Ze presteren echt excellent en niet alleen omdat de auto zo goed is, maar ook omdat ze de beste omstandigheden hebben. Red Bull is enorm goed in het ontwikkelen van talent."