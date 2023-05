F1 Exhibition langer te zien in Madrid

In de Spaanse hoofdstad Madrid is momenteel de F1 Exhibition te bezichtigen. De officiële tentoonstelling van de koningsklasse van de autosport lijkt vooralsnog een groot succes te zijn. De organisatie is dan ook positief en komt vandaag met goed nieuws, de tentoonstelling is namelijk langer te zien in Madrid.

De tentoonstelling is te zien in het IFEMA in Madrid. Onder meer de restanten van de Haas van Romain Grosjean na diens crash in Bahrein in 2020 zijn te zien. Volgens de organisatie is de vraag naar tickets enorm en heeft men daarom besloten om de tentoonstelling te verlengen. Fans kunnen nu tot en met 16 juli terecht in het IFEMA.