Horner na Miami Grand Prix: Verstappen was 'onverslaanbaar'

Volgens de teambaas van het Formule 1-team van Red Bull Christian Horner was zijn coureur Max Verstappen afgelopen zondag onverslaanbaar. De regerend wereldkampioen won de race vanaf een P9 startpositie, en wist daarmee teamgenoot Sergio Pérez, die op pole position startte, ook te kloppen.

Max Verstappen begon de race van afgelopen weekend op P9, nadat hij in Q3 geen tijd neer had gezet op het moment dat vanwege Charles Leclercs crash de rode vlag werd gezwaaid. Een groot contrast tot zijn teamgenoot Sergio Pérez, die de snelste tijd neerzette en dus vanaf pole position de race kon aanvangen.

De gehele top zeven koos om Grand Prix nummer vijf van het seizoen op de medium bandencompound te beginnen, maar Verstappen nam, na overleg met zijn engineers, een risico en begon op de harde band. Deze strategie betekende dat de Nederlander, met behulp van een sterke racepace en goed bandenmanagement, zich met gemak door het veld heen kon snijden. Hiermee werd uiteindelijk ook Pérez het slachtoffer van de sterke performance van Verstappen.

Maar volgens Red Bull-teambaas Christian Horner hadden andere beslissingen weinig aan het eindresultaat veranderd. Horner meent namelijk dat Verstappen ook op een andere strategie onverslaanbaar zou zijn geweest, ook voor Pérez:

"Zijn performance had niet veel verschilt als hij op een andere strategie zat", begint Horner over Verstappens keuze voor de harde banden. "Hij was na de kwalificatie overduidelijk gefrustreerd dat hij een fout maakte en vervolgens niet de kans kreeg om dat te herstellen. Hij had dusdanig genoeg vertrouwen over zijn race, dat hij wat anders wou doen dan de rest."

Horner denkt dat Pérez niet al te teleurgesteld zal zijn na afgelopen weekend: "Het gaat een beetje op en neer, toch? Vorige week was zeker een hoogtepunt (voor Pérez), maar ik denk niet dat hij al te teleurgesteld zal zijn. Hij neemt alsnog achttien punten mee naar huis. Ik denk dat hij Max (Verstappen) hier sowieso niet had kunnen verslaan vandaag", sluit Horner af.