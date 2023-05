Vasseur zoekt naar antwoorden na dramatisch raceweekend

Het team van Ferrari beleefde een zeer teleurstellend raceweekend in Miami. Coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc konden de concurrentie amper bijhouden en dat zorgde voor ergernis. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur baalde als een stekker en eist een intern onderzoek naar de tegenvallende resultaten.

Ferrari zag er in de kwalificatie nog redelijk uit, maar op de zondag zakte de Italiaanse renstal volledig door het ijs. Carlos Sainz hield de eer nog enigszins hoog en kwam als vijfde over de streep. Charles Leclerc wilde zich revancheren na zijn crash in de kwalificatie, maar in de Grand Prix ging het niet veel beter. De Monegask worstelde en kwam uiteindelijk als zevende binnen.

Begrijpen

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur baalde van het tegenvallende resultaat van zijn team. De Fransman wil weten wat er mis ging en sprak zich uit bij de internationale media: "Het was een zwaar weekend en een zware race. De pace op zaterdag was best wel goed, maar het kwam niet allemaal samen. Op zondag was het vergelijkbaar. De eerste stint ging goed voor Carlos. Hij verloor vijf seconden in de eerste stint, maar hij verloor er vervolgens 25 in de tweede stint. We waren te inconsistent, we moeten begrijpen waarom."

Verschil

Het verschil tussen de kwalificatie en de Grand Prix was bij Ferrari zeer groot. Vasseur krabt zich achter zijn oren, hij weet namelijk niet waardoor dit kwam. "Het was niet de hele race zo enorm slecht, want het was soms best wel oké. De eerste stint op de mediums bij Carlos was best goed en dat deel van de wedstrijd ging voor hem best prima. Bij Charles was het echter het tegenovergestelde. Hij zag er goed uit op een paar momenten in de tweede stint, maar hij had het in de eerste deel van de race veel moeilijker."