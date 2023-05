Russell geen fan van Amerikaanse voorstelrondje: "Het is een grote afleiding"

De Grand Prix van Miami kende gisteren een bijzondere show voorafgaand de race. De coureurs werden tijdens één voor één aan het publiek voorgesteld door rapper LL Cool J. Veel fans op sociale media waren er geen fan van en ook George Russell laat weten dat het een onplezierige afleiding was.

Autosportfederatie FIA paste enkele weken geleden de sportieve regels aan om een soort show voorafgaand de race mogelijk te maken. De pitlane gaat nu tien minuten eerder open dan voorheen zodat de organisatoren van de Grands Prix meer tijd hebben voor een activiteit op de grid. In Miami koos men dus voor een redelijk ongemakkelijk voorstelrondje door LL Cool J, Will.i.am en een orkest.

Amerikaanse manier

Mercedes-coureur en GPDA-kopstuk George Russell was er geen fan van. De Brit merkte wel dan de meningen van de coureurs verschilde op dit gebied. Bij RaceFans legt Russell zijn mening uit: "We hebben het er met de coureurs overgehad op vrijdagavond. Iedereen heeft een andere persoonlijkheid en dit is waarschijnlijk de Amerikaanse manier van sport. Deze manier is niets voor mij, maar dat is mijn mening. Ik ben hier om te racen, ik ben hier niet voor de show. Ik denk dat we er maar mee moeten leven."

Afleiding

Thuis op de bank vonden veel fans het maar een ongemakkelijk moment. Russell zag echter ook een nadeel voor de sportieve kant: 'Het is een grote afleiding omdat we een half uur op de grid rondlopen in onze overalls in de zon. Ik denk niet dat er een andere sport is waar je eerst al de camera's op je gericht hebt voor de show. Ik waardeer de entertainmentwereld, maar ik wil alleen maar het beste voor de sport. We staan open voor verandering, maar we willen dit misschien niet elk weekend."