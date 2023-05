Uitslag Grand Prix van Miami: Masterclass inhalen bezorgt Verstappen overwinning

De tweede Grand Prix van Miami uit de geschiedenis van de Formule 1 zit er alweer op. Op het Miami International Autodrome kwam Max Verstappen als winnaar boven drijven. Achter hem werd de tweede plaats een prooi voor Sergio Perez. De top drie werd compleet gemaakt door Fernando Alonso.

Na een dag vol met geruchten over een mogelijk regenrace, ging men gewoon op een krukdroge baan van start. Na een introductie door rapper LL Cool J ging het echte werk van start. Perez behield de leiding bij de start, waar alleen Nyck de Vries brokken maakte. Verstappen behield zijn negende plaats en kon zich gaan opmaken voor een inhaalrace op de baan rondom het Hard Rock Stadium.

Verstappen sneed door het veld als een mes in warme boter. In de achtste ronde reed hij al op een vijfde plaats en na de veertiende ronde was de derde plaats al van hem. In tegenstelling tot Perez was Verstappen gestart op de harde band en kon hij dus lang doorrijden. Perez maakte zijn pitstop in de 21ste ronde waardoor Verstappen aan de leiding kwam te liggen. Hij dook echter niet naar binnen.

Pitstop

De harde band deed waarvoor hij was uitgevonden en Verstappen reed lang door. De Nederlandse regerend wereldkampioen kreeg van zijn team ronde voor ronde te horen hoe groot het gat met Perez was. Bij een pitstop zou hij ongeveer 20 seconden verliezen en dat zou betekenen dat Perez de leiding weer terug zou krijgen. Toen Verstappen in de 45ste ronde stopte, was de koppositie dan ook voor Perez. De verse banden hielpen Verstappen waardoor hij daarna simpel zijn teamgenoot kon inhalen.

Geen uitvallers

Verder op de baan gebeurde er niet bijster veel. Carlos Sainz leek mee te kunnen strijden voor de podiumplekken, maar hij reed te hard in de pitlane. Een tijdstraf van vijf seconden was het gevolg en hierdoor was zijn race eigenlijk gereden. De Spanjaard hoopte zijn landgenoot Fernando Alonso te kunnen uitdagen, maar dit plannetje was al snel verleden tijd. De duels verder op de baan waren interessant, maar clean. Zo clean zelfs dat er geen uitvallers waren.