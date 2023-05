Wolff hekelt performanceproblemen: "Dit is geen goede auto"

Het team van Mercedes beleefde gisteren in Miami een waardeloze kwalificatie. George Russell en Lewis Hamilton konden geen vuist maken en kwamen zeer veel tijd tekort ten opzichte van de concurrentie. Teambaas Toto Wolff is zeer teleurgesteld en spreekt van een slechte auto met fundamentele problemen.

Russell redde in Miami nog enigszins de eer van Mercedes. De Brit kwalificeerde zich als zesde, maar was na afloop niet te spreken over het gedrag van zijn auto. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zakte volledig door het ijs en reed slechts de dertiende tijd. Hij had het moeilijk met zijn auto en dat was ook al te zien in de tweede en derde vrije training.

Performance

Mercedes-teambaas Toto Wolff is al helemaal klaar met de auto. De Oostenrijker zit in zak en as en deelt zijn teleurstelling met de buitenwereld. In gesprek met de internationale media is hij duidelijk: "Deze auto is geen fijne auto, het is geen goede auto. We kunnen er niet eens achter komen of het gaat om een fundamenteel probleem. Het zit hem in alles zoals de basisperformance van de auto. Het zit hem over de hele breedte van de auto. De performance is heel erg slecht."

Onacceptabel

Wolff heeft geen goed woord over voor de auto en omschrijft hem als een naar stuk vreten. De Oostenrijkse teambaas had deze resultaten niet zien aankomen: "Dit is slechter dan ik ooit had kunnen verwachten. Twaalf maanden geleden waren we voor het eerst in Miami, maar deze auto is slechts marginaal beter. Hij stuitert niet op de rechte stukken, maar dat is dan ook het enige. De auto is gewoon niet snel genoeg en we weten niet waarom. In de ene sessie staan we op de eerste en tweede plek en daarna op de zesde en de dertiende. Dat is onacceptabel."