Uitslag VT3 Miami: Verstappen wederom snelste, Perez geeft halve seconde toe

De laatste vrije training op het Miami International Autodrome zit erop. In de laatste sessie voorafgaand de kwalificatie werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd gereden door Charles Leclerc. Sergio Perez maakte de top drie compleet in deze laatste training van het weekend.

In tegenstelling tot de eerste twee vrije trainingen, begon de laatste training van het weekend op een rustige manier. Esteban Ocon stuurde zijn Alpine als eerste op de baan waarna het een paar minuutjes duurde voordat hij gezelschap kreeg. Lewis Hamilton en Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen daarna ook vroeg naar buiten.

Top zes

Max Verstappen kwam na 8 minuten het asfalt op en hij was direct zeer snel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur sloeg een flink gat met de concurrentie. Ferrari-coureur Charles Leclerc en Verstappens teamgenoot Sergio Perez waren ongeveer een halve seconde langzamer dan de Nederlander. Opvallend genoeg eindigde de Alpines van Esteban Ocon en Pierre Gasly ook in de top zes. Carlos Sainz werd vierde.

Bij het team van Mercedes liep het wederom niet van een leien dakje. George Russell werd slechts tiende en Lewis Hamilton moest genoegen nemen met de dertiende tijd. De Britse zevenvoudig wereldkampioen verremde zich meerdere keren en hij leek te worstelen met zijn wagen. Russell liet aan zijn team weten dat de balans in orde was, maar dat ze simpelweg veel snelheid tekort kwamen.

Ook bij Aston Martin moet men nog het nodige werk verzetten richting de kwalificatie. De Britse renstal oogde snel in de voorgaande weken, maar in de derde vrije training hadden Fernando Alonso en Lance Stroll het lastig. Alonso sloot de sessie af op de twaalfde tijd terwijl Lance Stroll slechts veertiende werd. De sessie kende verder weinig bijzondere momenten, in tegenstelling tot de andere twee vrije trainingen was er geen rode vlag.