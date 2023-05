De Vries aast op revanche in Miami: "Circuit heeft een paar lastige sectoren"

Nyck de Vries kan in Miami revanche nemen na een zeer tegenvallend raceweekend in Azerbeidzjan. De Nederlandse coureur komt voor het eerst in actie op het circuit in de Verenigde Staten en hij aast op sportieve wraak na het debacle in Bakoe. Ondanks dat hij nog nooit op de baan in Miami heeft gereden, heeft hij toch goede hoop.

In Azerbeidzjan sloeg De Vries vorige week een modderfiguur. De Nederlandse AlphaTauri-coureur crashte in de kwalificatie, had pech in de Sprint Shootout, kon geen potten breken in de Sprint en crashte daarna ook in de Grand Prix. De Vries wil niet bij de pakken neer gaan zitten en wil op het krappe circuit rondom het Hard Rock Stadium gaan jagen op WK-punten.

Ocean Drive

De Vries laat in een persbericht van zijn team AlphaTauri weten dat hij blij is dat hij direct weer in actie kan komen in Miami. Hij heeft nog nooit geracet op deze baan, maar hij kent de stad wel: "Ik ben hier eerder geweest. Ik was hier vorig jaar, maar toen reed ik vooral showruns op Ocean Drive. Dat was een enorm unieke ervaring. Het is cool dat ik kan zeggen dat ik daar donuts heb gedraaid in een Formule 1-wagen. Ik vond dat leuk en het is fantastisch dat de sport het momentum te pakken heeft in de V.S. "

Simulator

De baan is nog onbekend terrein voor De Vries, maar dat betekent niet dat hij blind het weekend in gaat. De Nederlandse coureur heeft zich zo goed mogelijk voorbereid: "Door het werk dat ik in de simulator heb verricht kan ik zeggen dat er een aantal lastige sectoren zijn op dit circuit. Je moet hierbij vooral denken aan het gedeelte waar je onder de brug door gaat. De langzame en bochtige sector is daarnaast best lastig met deze auto's, dat komt doordat onze auto's nogal groot zijn."