Alpine-coureurs testen NASCAR uit in aanloop naar GP Miami

Aankomend weekend wordt de Grand Prix van Miami verreden en dat betekent dat de Formule 1 weer terugkeert in de Verenigde Staten. Voor de teams is het de uitgelezen kans om bijzondere stunts uit te halen of om zich te profileren in de States. Het team van Alpine heeft gekozen voor een samenwerking met een Amerikaanse raceklasse.

Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon zijn namelijk al afgereisd naar de Verenigde Staten. De Franse coureurs kropen in Charlotte achter het stuur van een NASCAR-bolide van het team van RFK Racing. Samen met RFK-coureurs Brad Keselowski en Chris Buescher reden de Alpine-coureurs een aantal rondjes in de nieuwe Next Gen NASCAR-auto. Op de beelden was te zien dat Ocon en Gasly het naar hun zin hadden in de wagen.