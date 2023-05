Leclerc nog niet tevreden na Baku: "Komen nog veel performance tekort"

Afgelopen weekend liet Charles Leclerc weer eens zien wat hij in z'n mars heeft. De Ferrari-man versloeg de dominante Red Bulls in beide kwalificatiesessies van Baku, maar werd tijdens de sprint- en hoofdrace door Max Verstappen en Sergio Pérez ingehaald. Of Leclerc tevreden terugkijkt op het afgelopen weekend? Het antwoord is een volmondig 'nee.'

Charles Leclerc begon de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf pole position, met beide Red Bull-mannen Max Verstappen en Sergio Pérez achter zich. Al na ronde zes waren beide RB19-auto's aan Leclerc voorbij gekomen, wat betekende dat de Monegask met een derde finishplek op zak de race kon uitrijden.

Het gat naar Red Bull lijkt Ferrari te hebben verkleind, maar volgens Leclerc is de onderlinge afstand naar hun concurrent nog veel te groot: "Ik denk dat we misschien een klein beetje dichterbij zijn gekomen, maar racepace betreft zitten we er nog veel te ver achter. Volgens mij is ook Aston Martin nog sneller. Dus ja, tevreden is niet het woord (die ik zou gebruiken). Het is wel goed om eindelijk punten gescoord te hebben."

"Maar we komen in vergelijking met Red Bull en ook Aston Martin gewoon nog teveel performance tekort. We verdienen meer. Het is goed om die punten te hebben, maar we moeten hard bezig blijven om weer met die jongens (Red Bull en Aston Martin) te kunnen vechten", sluit Leclerc af.