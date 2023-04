Perez strijdvaardig: "Winnen is altijd het doel"

Sergio Perez gaat aankomend weekend in Azerbeidzjan op jacht naar zijn tweede Grand Prix-zege van het seizoen. De Mexicaanse coureur kan in Bakoe zijn achterstand op zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen goed maken. Perez barst van de ambitie en geeft aan altijd voor de zege te gaan.

Perez kende in Bahrein en Saoedi-Arabië twee sterke races. In Australië moest hij door problemen een inhaalrace rijden en hierdoor groeide zijn achterstand op teamgenoot Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Perez kijkt reikhalzend uit naar de hervatting van het seizoen en weet dat zijn team wederom sneller kan zijn dan de concurrentie.

Perez kijkt uit naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij weet dat er voor het eerst in 2023 een sprint wordt verreden en in zijn preview spreekt hij zich uit: "Vorig jaar in Bakoe haalden wij een geweldig resultaat voor het team. Iedereen weet dat ik dol ben op stratencircuits, winnen is dan ook altijd het doel. Het nieuwe weekendformat gaat dingen vanzelfsprekend lastig maken op het gebied van de set-up. Elk team bevindt zich echter op dezelfde positie en we moeten ervoor zorgen dat we er vrijdag direct staan. Ik kan niet wachten om weer te gaan racen."