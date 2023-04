Franz Tost stopt na 2023, Laurent Mekies opvolger

AlphaTauri-teambaas Franz Tost stopt met de functie als teambaas bij het team. Tost stond bekend om zijn talenten goed op te leiden en is een van de langszittende teambazen van dit moment. Laurent Mekies zal Tost vervangen. De sportief directeur van Ferrari zal na dit seizoen in dienst treden bij de formatie. Peter Bayer voegt zich bij het team als CEO.

Tost begon zelf als autocoureur en deed mee aan Formule Ford en Formule 3. Zijn grootste succes was het winnen van Formule Ford kampioenschap van Oostenrijk.

De Oostenrijker had door dat de top bereiken in de autosport niet was weggelegd voor hem en besloot te gaan studeren wat uiteindelijk leidde tot een baantje in de racerij bij als teambaas van de Walter Lechner Racing School.

Tost kwam in contact met Willi Weber en mocht het team managen van het WTS F3-team. Daarna wilde de Duitser manager van zowel Ralf en Michael Schumacher dat Tost Ralf ging vergezellen in het Japanse Formule Nippon.

Toen Ralf een contract tekende bij Williams werd Tost gevraagd als Track Operation Manager voor de motorleverancier BMW. De Oostenrijker maakte blijkbaar indruk, want Red Bull vroeg hem om het nieuwe Scuderia Toro Rosso te leiden, het team wat Red Bull overnam van Minardi.

De teambaas boekte zijn eerste grootste succes in 2008 met Sebastian Vettel. De viervoudig kampioen boekte een imponerende zege op een nat Monza. Dertien jaar later herhaalde Pierre Gasly dit kunststukje, ook op de Italiaanse baan, maar dan op het droge. Echter, wel onder de naam AlphaTauri in plaats van STR. Driemaal werd Tost zesde in het kampioenschap met zijn team.