Horner nuanceert harde woorden: "Het ging niet om stelen van sponsors"

Het team van Red Bull Racing werkt dit jaar met de gevolgen van de vorig jaar uitgedeelde budgetcapstraf. De Oostenrijkse renstal kreeg deze straf na de lichte overschrijding van de budgetcap in 2021. Teambaas Christian Horner baalde ervan dat rivaliseerde teams deze situatie aangrepen om Red Bull zwart te maken bij sponsors. Horner komt nu met een nuance van deze woorden.

Horner sprak zich eerder dit jaar op opvallende wijze uit over de gevolgen van de budgetcapstraf. De Brit stelde dat één van de rivaliserende teams zelfs de sponsoren van Red Bull had benaderd. De concurrent had volgens Horner tegen de sponsors gezegd dat Red Bull door de straf de goede naam van de sponsors in diskrediet bracht. Hij maakte niet duidelijk om welk team het ging.

Al snel gingen de woorden van Horner een eigen leven leiden. Er werd namelijk gesuggereerd dat andere teams hun best deden om sponsoren te stelen van Red Bull. Volgens Horner is dit onzin en hij wil dan ook graag zijn woorden nuanceren. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports legt hij het nogmaals uit: "Het ging helemaal niet over het stelen van sponsors. Het was hun intentie om onze sponsors wijs te maken dat wij hun bedrijf in diskrediet zouden brengen.