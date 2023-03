Horner hekelt gedrag concurrentie: "Dat is gewoon achterbaks"

Het team van Red Bull Racing werd in de afgelopen seizoenen veelvuldig achtervolgd door de nodige controverse. De Oostenrijkse renstal raakte betrokken bij veel opvallende zaken en dat zorgde regelmatig voor woordenwisselingen met andere teams. Volgens teambaas Christian Horner ging de concurrentie ver in de verbale strijd.

Red Bull werd met Max Verstappen wereldkampioen in de afgelopen twee seizoenen en ook dit jaar zijn ze ijzersterk uit de startblokken geschoten. Maar naast die successen waren er ook controversiële zaken. Vorig jaar werd bijvoorbeeld duidelijk dat Red Bull in 2021 met een minimaal bedrag de budgetcap had overschreden, het leverde het team een grote straf op. De concurrerende teams waren uiterst kritisch.

Slechteriken

Ook in Groot-Brittannië werd Red Bull fel bekritiseerd door fans en andere teams. Red Bull-teambaas Christian Horner baalt hiervan en ziet een bijzondere gang van zaken. In gesprek met Inews wijst hij naar de concurrentie van Mercedes: "Misschien zou het anders zijn geweest als we een Britse coureur onder contract hadden staan, zoals een zeker ander team uit Brackley heeft. We worden veel te makkelijk weggezet als de slechteriken van deze sport."

Achterbaks

Horner begrijpt echter wel dat andere teams soms fel reageren in controversiële zaken. De Britse Red Bull-teambaas is echter wel woest op één van de concurrerende renstallen. Horner doet zijn onthulling: "Dit soort zaken worden gewoon uitgebuit door je rivalen. Eén van hen nam zelfs contact op met onze sponsoren en met onze teampartners. Ze zeiden dat we die merken in diskrediet zouden brengen. Dat is gewoon achterbaks!"