Alonso waarschuwt Aston Martin voor uitdagende aankomende periode

Fernando Alonso straalt, dat is een ding wat zeker is. Zijn nieuwe werkgever Aston Martin heeft gedurende de winterstop een ontzettend grote stap naar voren gemaakt, wat betekent dat het Britse team nu geregeld met Ferrari en Mercedes kan vechten. Alonso wil zijn team echter nu voorbereiden op de aankomende periode op de Formule 1-kalender, waarbij veel teams upgrades gaan aanbrengen.

Fernando Alonso staat momenteel drie uit drie. Dat is, drie keer een derde podiumplaats in drie Grands Prix tot nu toe. Een geweldig resultaat voor de tweevoudig wereldkampioen, die hoopt er nog een flink aantal kampioenschappen bij toe te voegen. Zijn team van Aston Martin kent een heerlijke start van het seizoen, maar volgens de Spanjaard zal er vanaf Baku een zware periode beginnen, dat voor zijn team een grote uitdaging zal zijn.

"Ik had gehoopt dat 2023 een jaar zou zijn om te leren, en dat we misschien in 2024 soms met Ferrari en Mercedes zouden kunnen vechten. We wisten al bij de eerste race van dit jaar deze hoop te bewerkstelligen, dus is alles nu nog optimistischer."

"Maar nu moeten we hard aan de bak. Vanaf Baku, Imola, Barcelona zullen de teams upgrades aan hun auto's toevoegen. Ook op dat gebied moeten we een topteam zijn. Op de baan, maar ook ernaast moeten we dit seizoen veel dingen lieren zodat we hopelijk volgend jaar voor de titel kunnen vechten."