Silverstone past uitloopzone aan na crash Zhou

De Britse Grand Prix kende vorig jaar een bizarre eerste ronde. Alfa Romeo-coureur werd bij de start gelanceerd en schoot ondersteboven door de grindbak. In Silverstone heeft men geluisterd naar de kritieken en zijn er maatregelen genomen. De uitloopzone in de eerste bocht is dan ook aangepast.

Zhou werd vorig jaar gelanceerd na een touche met George Russell. Hij stuiterde door de grindbak en kwam uiteindelijk tot stilstand tussen de hekken en de bandenstapel. Hij bleef ongedeerd bij de crash. In Silverstone heeft men lessen getrokken uit de crash van Zhou. De grindbak is vervangen door een geasfalteerde uitloopstrook. Dit moet ervoor zorgen dat een soortgelijk incident in de toekomst niet meer kan plaatsvinden.

Silverstone staat ook dit jaar gewoon weer op de kalender en de race moet dus veiliger gaan verlopen. De Britten luisteren naar de kritieken en dat ontkennen ze ook niet. Silverstone-directeur Stuart Pringle is er eerlijk over. In gesprek met Motorsport.com legt Pringle de aanpassingen uit: "We hebben in de winter veel werk verricht. Er ligt nu een grote strook asfalt in plaats van een grindbak. Dit moest voorkomen dat een auto zich gaat ingraven. Dat was in dit geval echt het grote probleem."