'Formule 1-kalender 2024 wordt logischer ingedeeld'

De Formule 1 sprak regelmatig de ambitie uit dat ze in 2030 klimaatneutraal willen functioneren. Om dat doel te bereiken willen ze onder meer de kalender logischer indelen. Dit jaar is dat nog niet gelukt en zijn er bijvoorbeeld meerdere onlogische double headers. Het lijkt erop dat de kalender voor 2024 flink op de schop gaat.

Formule 1 CEO Stefano Domenicali heeft al meerdere keren laten weten dat hij de kalender van de sport logischer wil indelen. Momenteel klopt daar nog niet veel van aangezien er double headers zijn die bestaan uit Azerbeidzjan en Miami en Las Vegas en Abu Dhabi. De Telegraaf meldt dat er voor 2024 veel gaat veranderen aan de kalender van de sport.

Volgens De Telegraaf lagen de organisatoren van veel Grands Prix de afgelopen jaren dwars. Veel van hen wilden hun plekje op de kalender behouden en daardoor werd een logischere kalender haast onmogelijk. Volgens de Nederlandse krant is men binnen de organisatie van de Formule 1 veel optimistischer over de kalenderindeling in 2024. De krant meldt dat Saoedi-Arabië de seizoensopener zal hosten en dat Grands Prix op bepaalde continenten logischer worden gekoppeld. Toch zullen contracten van races ervoor zorgen dat niet alle veranderingen mogelijk zijn, Abu Dhabi behoudt bijvoorbeeld de eer om het seizoen af te sluiten.