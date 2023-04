Video: Leclerc en Sainz proberen populaire liedjes te raden

Het Formule 1-team van Ferrari had weer een spel op de planning staan dat haar fans als muziek in de oren klinkt. Coureurs Charles Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz keren terug naar de zogeheten C2 uitdaging, een spel waar beide coureurs een aantal populaire nummers proberen te raden. En wat blijkt: de beide heren schijnen er best goed in te zijn!

Binnen de muren van het Ferrari-hoofdkwartier in Maranello lijkt het niet altijd koek en ei te zijn, maar tussen beide paradijsvogels Charles Leclerc en Carlos Sainz zit het in ieder geval wel goed. De twee Formule 1-coureurs nemen het in een nieuwe video van de Scuderia opnieuw tegen elkaar op.

De zogeheten C2 challenge betekent dat Monegask Leclerc en Spanjaard Sainz een aantal bekende nummers moeten raden. Het resultaat is dat beide coureurs flink wat liedjes weten te identificeren, al scoort Leclerc bij de Italiaanse fans maximaal: de man met racenummer 16 weet namelijk als eerste het Italiaanse nationale volkslied te raden.