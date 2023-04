Domenicali ziet invloed dominantie Red Bull: "Minder interesse bij trouwe fans"

Red Bull Racing is momenteel zeer dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won de eerste drie Grands Prix van het seizoen en Max Verstappen en Sergio Perez hebben een grote voorsprong in het wereldkampioenschap. Stefano Domenicali denkt dat nieuwe fans geen problemen hebben met deze dominantie.

Red Bull is momenteel veel sneller dan de concurrerende renstallen. De Oostenrijkse renstal is vrijwel elk weekend de snelste met een grote voorsprong. Verstappen en Perez scoorden in de eerste twee Grands Prix tevens tweemaal een 1-2tje. De dominantie valt niet bij iedereen in de smaak want een enkeling sprak al over mogelijke regelwijzigingen.

Nieuwe fans

Formule 1 CEO Stefano Domenicali wil zover nog niet gaan. De Italiaan denkt dat de dominantie van Red Bull snel zal eindigen door de budgetcap. Hij ziet wel dat de fans deze situatie verschillend beleven. Hij wordt geciteerd door RaceFans: "Wat opvallend is, is dat dit op de nieuwe markten bij de nieuwe fans geen grote rol speelt. Bij de trouwe fans zie je wel dat de dominantie voor minder interesse zorgt. Bij de nieuwe markt maakt het niet uit."

Strijd

Domenicali weet wel dat de dominantie van Red Bull voor de lange termijn niet handig is. De Italiaanse CEO benadrukt echter dat de fans een andere mening hebben: "Voor ons is dit belangrijk omdat we er zeker van willen zijn dat er een geweldige strijd is. Zoals ik al zei speelt dit echter geen grote rol in onze groeimarkten, het is niet zo relevant als je zou denken. Het is interessant om het zou te bekijken, het is de waarheid."