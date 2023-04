Horner heeft goed nieuws over Newey: "Hij blijft nog vele jaren"

Het team van Red Bull Racing kent dit jaar een ijzersterke start van het seizoen. De Oostenrijkse renstal zegevierde in de eerste drie Grands Prix van het seizoen en is veel sneller dan de rest van het veld. Adrian Newey is medeverantwoordelijk voor de successen en volgens teambaas Christian Horner vertrekt hij nog lang niet.

Newey is één van de technische kopstukken van het team van Red Bull Racing. De Brit is verantwoordelijk voor het ontwerp van de wagen en hij heeft dit jaar wederom een succesvolle bolide getekend. Newey wordt dan ook gezien als één van de meesterbreinen van de sport, maar een vertrek bij Red Bull lijkt geen optie te zijn.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft namelijk een teleurstellende boodschap voor de concurrentie. De Britse teambaas geeft nog maar eens aan dat Newey nergens heen gaat. In gesprek met Sky Sports is Horner duidelijk: "Zijn hart ligt nog steeds in de Formule 1 en zijn commitment richting het team is nog steeds heel erg groot. We hebben het niet over contracten, maar hij blijft hier nog voor vele jaren. Er zullen altijd geruchten zijn in de paddock, maar hij is een belangrijk onderdeel van ons team."