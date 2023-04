Button begrijpt worsteling Hamilton: "Daardoor heeft hij het vertrouwen niet"

Lewis Hamilton worstelt momenteel met zijn vorm en zijn auto. De Britse Mercedes-coureur heeft veel moeite met zijn zitpositie en daardoor kan hij niet optimaal presteren. Het zorgt voor de nodige ongemakken en Jenson Button begrijpt dit gevoel. Volgens Button tasten deze problemen het vertrouwen van Hamilton aan.

Hamilton liet in Australië weten dat zijn zitpositie in de Mercedes W14 voor de nodige ongemakken zorgt. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zit voor zijn idee te ver naar voren in de auto. Hamilton gaf aan dat het in de auto voelt alsof hij op de voorwielen zitten. De Brit kan hierdoor niet echt volle bak pushen en dat hindert hem in zijn jacht naar betere resultaten.

Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button begrijpt de klachten van zijn landgenoot Hamilton. Button legt de situatie uit bij Sky Sports: "Hij heeft het gevoel niet en dat is volgens mij het grootste probleem. Als je kijkt naar de rijstijl van Lewis, dan zie je dat hij agressief is op het gas, agressief is bij het remmen en dat hij alles doet via het stuur. Hij heeft het echt nodig om via zijn armen te voelen wat er aan de achterkant van zijn auto gebeurt. Hij krijgt dat gevoel nu niet waardoor hij het vertrouwen niet heeft om te pushen."