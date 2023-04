Alonso geniet van successen: "Alles wat we nu nog scoren is een bonus"

Fernando Alonso kent een zeer sterke start van het seizoen. De Spaanse Aston Martin-coureur eindigde in de drie eerste races driemaal als derde. Aston Martin is sterk begonnen, maar Alonso denkt dat nieuwe updates de pikorde kunnen gaan veranderen. Vooralsnog geniet hij vooral van het huidige seizoen.

Alonso stapte afgelopen winter over van Alpine naar het team van Aston Martin. In dienst van de Britse renstal laat de ervaren Spanjaard zien dat hij nog steeds razendsnel is. Alonso denkt dat er in de komende races in Europa veel updates zullen komen bij de andere teams. Hij gaat er dan ook vanuit dat de pikorde stevig zal gaan veranderen.

Happy days

De aanstaande verandering van de pikorde bezorgt Alonso echter geen slapeloze nachten. De tweevoudig wereldkampioen laat aan Autosport weten zich goed te voelen: "Het zijn nu allemaal happy days. We hadden helemaal nooit verwacht dat we op het podium zouden staan, misschien zouden we wel helemaal nooit op het podium staan. We hebben er nu al drie in drie races. Alles wat we nu nog scoren is een bonus."

Leerproces

Alonso weet dat Aston Martin zich nu in een compleet nieuwe situatie bevindt. De Britse renstal vecht nu mee met de grote jongens en Alonso begrijpt mogelijke fouten: "We grijpen elke kans en we moeten leren en ook groeien als team. Dat moeten we misschien ook buiten de baan doen omdat we racen tegen Red Bull, Ferrari en Mercedes. Die teams zijn gewend aan dit tempo van de ontwikkeling. We zitten vooral in een leerproces. We benaderen 2023 dus op een bescheiden manier. We gaan zien hoe het gaat."