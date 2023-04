Horner en Wolff belden FIA-president Todt na Abu Dhabi 2021

Jean Todt geniet al weer bijna twee jaar van zijn pensioen. De Fransman was tot en met 2021 de president van autosportfederatie FIA. Todt maakte in zijn periode als FIA-president veel mee, waaronder de bizarre seizoensfinale in 2021. Hij heeft daar echter niet ingegrepen.

Todt werd eind 2021 opgevolgd door huidig FIA-president Mohammed Ben Sulayem. In zijn laatste dagen als kopstuk van de autosportfederatie kreeg hij te maken met de zeer controversiële seizoensfinale in 2021. In Abu Dhabi konden Max Verstappen en Lewis Hamilton allebei nog wereldkampioen worden. Na een fel bekritiseerde keuze van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi kon Verstappen de wereldtitel pakken.

De Grand Prix maakte veel tongen los. Een maandenlange discussie volgde waarna Masi uiteindelijk zijn biezen moest pakken. Todt hield zich in deze discussie op de achtergrond en sprak zich nooit uit over de beslissingen van de wedstrijdleiding. Ook in gesprek met Corriere della Sera doet hij dat niet: "Je ziet in een documentaire dat ik die race keek in het huis van mijn vriendin. Christian Horner en Toto Wolff belden mij en ik reageer door te zeggen dat ik er niet tussen kan komen. Het is immers de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleiding en de stewards."