Voorbereidingen Grand Prix Miami in volle gang

Over iets minder dan een maand wordt voor de tweede keer de Grand Prix van Miami verreden. Het circuit rondom het Hard Rock Stadium blijft ongewijzigd, maar dat betekent niet dat men er geen feestje van wil gaan maken. De organisatie deelt dan ook dat de werkzaamheden in volle gang zijn.

Op sociale media is te zien dat het circuit al zo goed als opgebouwd is. De organisatie is zeer perfectionistisch en deelt dat de uitloopzones worden voorzien van een nieuw likje verf, of de neppe haven ook weer terugkeert is nog niet duidelijk. De uitloopzones zijn in ieder geval voorzien van een nieuwe tint blauw. Op 5 mei wordt het raceweekend afgetrapt met de eerste vrije trainingen.