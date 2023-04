Alonso vond rode vlag onnodig: "Safety Car was genoeg"

De Australische Grand Prix in Melbourne was vandaag gevuld met controversiële momenten. Vooral de drie rode vlaggen zorgden voor veel discussie, men vroeg zich namelijk af of dit wel nodig was. Ook Fernando Alonso was het niet bepaald eens met deze keuzes van de wedstrijdleiding.

Vooral de tweede rode vlag zorgde voor veel discussie. Men besloot voor een code rood te kiezen omdat er na een incident van Kevin Magnussen veel troep op de baan lag. Opvallend genoeg stonden er toen nog maar twee rondjes op het programma en besloot men om voor een staande start te kiezen. Dit zorgde voor chaos waarbij Alonso achterstevoren werd getikt, uiteindelijk werd hij toch als derde geklasseerd.

Alonso kon zich niet vinden in deze keuzes van de wedstrijdleiding. Hij is wel blij met zijn podiumplek, maar hij had het graag iets anders gezien. Bij Viaplay spreekt Alonso zich erover uit: "Vandaag was het moeilijk om te allemaal te begrijpen. Het was misschien niet gek, maar wel enorm verwarrend. We zijn derde geworden dus dat pakken we maar aan. Die rode vlag was naar mijn idee onnodig. We kennen natuurlijk niet alle feiten, de FIA heeft als enige alle parameters. We moesten het maar vertrouwen, maar er stond alleen een auto naast de muur. De Safety Car was genoeg."