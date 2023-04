Uitslag Grand Prix van Australië: Verstappen wint na absurde chaos met 3 rode vlaggen

De derde Grand Prix van het huidige Formule 1-seizoen zit er alweer op. Op het circuit van Albert Park in het Australische Melbourne ging de zege naar Max Verstappen. Achter werd Lewis Hamilton als tweede geklasseerd. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Fernando Alonso.

George Russell had een zeer goede start op het circuit van Albert Park. De Britse Mercedes-coureur was sneller weg dan Max Verstappen en greep de leiding. Ook Lewis Hamilton was goed weg en ook de zevenvoudig wereldkampioen stak Verstappen voorbij. Charles Leclerc had pech en werd aangetikt door Lance Stroll. De Monegask viel uit en de Safety Car kwam op de baan.

Rode vlag 1

Sergio Perez startte vanuit de pitlane en Red Bull haalde hem direct naar binnen voor een vers potje hards. Vooraan het veld zaten Russell, Hamilton en Verstappen zeer dicht bij elkaar. Maar Melbourne blijft onvoorspelbaar, Alexander Albon crashte fors in bocht 7 waardoor de Safety Car de baan weer op kwam. Russell dook naar binnen, maar hij had botte pech. De rode vlag kwam uit omdat er teveel troep op de baan lag. De andere coureurs konden immers profiteren van het moment, Russell moest een plannetje bedenken.

Russell

Russell kon zijn plannetje op geen enkel moment uitvoeren. Hij kreeg namelijk problemen met zijn Power Unit. De vlammen sloegen uit zijn Mercedes en hij kan zijn wagen naast de baan parkeren. De rest van de coureurs gingen daarna verder met de race waarna er een aantal interessante duels ontstonden. Onder andere Perez vocht zich op zeer nette wijze naar voren. In de 22ste ronde reed hij alweer in de punten.

Discutabel

De race was daarna redelijk spectaculair, met veel mooie inhaalacties. Alonso zette Hamilton onder druk, maar kon er niet langs komen. In de 56ste ronde ontplofte de race op absurde wijze. Kevin Magnussen raakte de muur en verloor zijn achterband. De wedstrijdleiding koos voor een rode vlag en het publiek werd getrakteerd op een sprint van twee rondjes, de wedstrijdleiding maakte echter een discutabele keuze.

Chaos

Bij de herstart ging het helemaal mis. Alonso werd aangetikt en spinde, de Alpines crashte op harde wijze, Nyck de Vries belandde in de grindbak en ook Lance Stroll maakte een tripje door het grind. In de nasleep van de chaos kreeg Lance Stroll ook nog een tijdstraf van 5 seconden. Lange tijd was het onduidelijk wat de uitslag precies was, maar de stewards maakten hun keuze. Voor Verstappen maakte het niets meer uit, hij won aangezien alle scenario's in zijn voordeel zouden uitpakken. De wedstrijdleiding koos ervoor om de startopstelling te maken aan de hand van de nog rijdende auto's en de volgorde bij de herstart.