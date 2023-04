Uitslag VT3 Australië: Verstappen snelste in chaotische sessie

De laatste vrije training van het Australische raceweekend zit er ook weer op. Op het circuit van Albert Park in Melbourne werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Achter hem prijkte de naam van Fernando als tweede op de tijdenlijst. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Esteban Ocon.

Aan het begin van deze laatste training van het weekend was het direct redelijk druk. Lance Stroll trapte de sessie af en ook Max Verstappen kwam vrijwel direct de baan op. Dit had te maken met de regenval in de tweede vrije training, de teams moesten hierdoor hun programma aanpassen en VT3 werd ineens van meer belang.

Perez

Ook in deze vrije training moesten de teams de weerradar in de gaten houden, de donkere wolken waren namelijk nog lang niet verdwenen. Veel coureurs begonnen de sessie dan ook met een aantal snelle rondjes, Sergio Perez stond echter geruime tijd in de pitbox. De monteurs moesten een probleempje aan de achterzijde van de bolide oplossen. Eenmaal op de baan had de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur het lastig. Perez maakte driemaal een tripje door de grindbak, het zorgde voor de nodige frustratie.

Problemen

Perez was niet de enige coureur met problemen. Guanyu Zhou schoot rechtdoor in de eerste bocht en kon een botsing nog maar net voorkomen. George Russell had het veel lastiger een klaagde over de boordradio over problemen met gehobbel. Carlos Sainz maakte het al helemaal bond, in zijn rondje na afloop van de vrije training stond hij bijna vast in de grindbak. Nyck de Vries veroorzaakte een rode vlag toen een deel van zijn bodywork van de wagen af vloog.

Er waren echter ook veel teams en coureurs die het niet zwaar hadden in de sessie. Verstappen reed de snelste tijd met een aardig gaatje op Fernando Alonso. Het team van Alpine maakte veel indruk, Esteban Ocon reed de derde tijd en zijn teamgenoot Pierre Gasly sloot de sessie af op de vijfde plaats. De Franse renstal tankt daarmee vertrouwen in aanloop naar de kwalificatie van later vandaag.