Marko zag Verstappen worstelen: "Auto was wat nerveus"

Het team van Red Bull Racing kende een redelijk succesvolle vrijdag in het Australische Melbourne. Max Verstappen noteerde de snelste tijd in de eerste vrije training, maar dat betekent niet dat men tevreden is bij Red Bull. Helmut Marko geeft namelijk aan dat de set-up van Verstappen nog niet naar wens is.

Verstappen liet tijdens de desbetreffende vrije training al meerdere keren weten dat hij niet bepaald tevreden was met zijn wagen. De Nederlandse coureur meldde zich op de boordradio met klachten over de remmen en de versnellingen. Hij spinde ook nog in de eerste sessie, maar hij reed wel de snelste tijd. In de tweede vrije training werd Verstappen derde, de regen zorgde ervoor dat er niet meer in zat.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop van de sessies in Melbourne nog niet geheel tevreden met de prestaties van de wagen van Verstappen. In gesprek met Sky laat Marko weten dat men misschien een voorbeeld moet nemen aan Verstappens teamgenoot Sergio Perez: "We moeten misschien meer gaan inzetten op een wat stabielere set-up. We zijn wel snel, maar de auto was wat nerveus. De iets conservatievere set-up van Checo werkt hier beter."