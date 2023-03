Verstappen beboet na snelheidsovertreding in eerste vrije training

Max Verstappen reed vanochtend de snelste tijd in de eerste vrije training. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was overduidelijk niet tevreden met zijn wagen en ging daarna ook nog eventjes de fout in. Verstappen werd namelijk bestraft door de stewards voor een redelijk opvallend vergrijp.

Verstappen heeft volgens de FIA namelijk te hard door de pitlane gereden tijdens de eerste vrije training in het Australische Melbourne. Verstappen reed 86,4 kilometer per uur door de pitlane terwijl de coureurs daar maar 80 kilometer per uur mogen rijden. Verstappen kreeg dan ook een boete van de stewards, hij moet 700 euro betalen.