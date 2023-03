Uitslag VT1 Australië: Verstappen snelste in rommelige sessie

De eerste vrije training op het circuit van Albert Park in Melbourne zit er al weer op. In Australië werd de snelste tijd van de sessie genoteerd door Max Verstappen. Achter hem ging de tweede tijd naar Lewis Hamilton en werd de derde tijd gereden door Sergio Perez.

Het was al vroeg druk op het stoffige circuit in Albert Park. Aangezien er een kans is op regen in de tweede vrije training, waren meters zeer belangrijk in deze sessie. Carlos Sainz trapte deze sessie af en vrijwel iedereen kwam direct de baan op, ook Max Verstappen. De fans op de goedgevulde tribunes kregen een spektakelstuk voorgeschoteld.

Verstappen

Verstappen had het direct niet naar zijn zin. De Nederlander klaagde over de boordradio over problemen met zijn upshifts en zijn downshifts. Even later ging Verstappen wijd en meldde hij dat er iets niet helemaal pluis was met zijn achterremmen, tot overmaat van ramp spinde Verstappen ook nog op spectaculaire wijze later in de training. Hij was zeker niet de enige die zichzelf achterstevoren op de baan vond.

Spins

Kevin Magnussen maakte als eerste coureur een tripje door de grindbank, Verstappens teamgenoot Sergio Perez volgde enkele momenten later. Yuki Tsunoda maakte het helemaal bond, de Japanse AlphaTauri-coureur verloor de macht over het stuur en stuiterde door de grindbak in bocht 1. Tsunoda bracht de rest van de sessie door in de pitbox aangezien het team een aantal werkzaamheden aan de vloer moest gaan uitvoeren.

Rode vlaggen

De sessie werd vervolgens onderbroken door een rode vlag met een opvallende oorzaak. De wedstrijdleiding liet namelijk weten dat er een probleem met de GPS was, hierdoor kon men bij race control niet zien waar de coureurs zich bevonden op het circuit. Na een korte onderbreking ging iedereen weer de baan op, om vervolgens enkele minuten voor het einde weer naar binnen te komen. Williams-coureur Logan Sargeant was stilgevallen met vermoedelijke motorproblemen waardoor de training vroegtijdig ten einde kwam.