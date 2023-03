Horner: Punten staat voorop, maar Red Bull-coureurs mogen onderling vechten

Inmiddels heeft het 2023-seizoen van de Formule 1 er al weer twee Grands Prix op zitten. Na de races in Bahrein en Saudi-Arabië is er één ding duidelijk: Red Bull is bloedsnel. Vele concurrenten geloven dat de Oostenrijkse renstal er met beide wereldtitels vandoor kan gaan, waardoor er zomaar een onderling gevecht tussen coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez kan gaan woeden. Diens teambaas is in ieder geval duidelijk: ze mogen met elkaar racen, zolang het onderlinge respect en de puntenscores maar voorop staan.

Na ronde twee van 2023 staan Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez bovenaan. Het onderlinge verschil is op dit punt in het seizoen maar één punt, waardoor velen de vraag stellen of er al teamorders uitgedeeld worden. Red Bull-teambaas Christian Horner laat doorschemeren dat het te vroeg is om teamorders uit te delen, omdat het nog zo vroeg in het seizoen is. Daarom is de boodschap naar zijn coureurs dan ook duidelijk: je mag met elkaar racen, maar hou het netjes.

Zijn bovenstaande boodschap dreunt goed door als hij de vraag krijgt of er teamorders gebruikt gaan worden. Horner antwoordt: "Het is nog maar de tweede race. We hebben twee volwassen coureurs die goed samen kunnen werken en gewerkt hebben. We hebben de race vooraf met elkaar besproken en gezegd 'luister, je mag met elkaar vechten, maar de regels zijn simpel: het teambelang staat voorop, en respecteer elkaar.' We willen de puntenscores maximaliseren, en dat hebben ze gedaan."

Aankomend weekend reist de Formule 1-wereld naar Australië af, waar op circuit Melbourne Park de derde Grand Prix van het seizoen verreden zal worden. Vanaf aanstaande zondag om 7.00 uur Nederlandse tijd zal het duidelijk worden of Pérez zijn teamgenoot Verstappen in de race én in het kampioenschap bij kan houden.