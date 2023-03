Alonso looft Aston Martin: "Deze sprong is waarschijnlijk de grootste"

Fernando Alonso en zijn team Aston Martin zijn zeer sterk aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. Alonso eindigde in de eerste twee Grands Prix op het podium en Aston Martin is nu het tweede team achter Red Bull Racing. De Spanjaard prijst zijn team en ziet de opmars als één van de grootste sprongen ooit.

Aston Martin eindigde vorig seizoen als zevende in het constructeurskampioenschap. De Britse renstal scoorde in totaal 55 punten, dit jaar heeft men tot nu toe al 38 punten verzameld. De stap naar voren is zeer groot, Aston Martin is nu één van de topteams en Alonso schittert als hij in zijn gloriedagen deed.

Voorafgaand het seizoen hadden niet veel mensen deze resultaten van Aston Martin verwacht. Alonso is trots op zijn werkgever en geeft aan dat het één van de grootste sprongen van jaar op jaar ooit is. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ferrari deed het ook, in 2021 waren ze immers heel erg slecht. Vorig jaar vochten ze dan weer voor de wereldtitel, ze wonnen toen ook twee van de eerste Grands Prix van het seizoen."

Geen regelwijziging

Alonso ziet echter een wezenlijk verschil tussen de prestaties van Ferrari in 2022 en de stap van Aston Martin in het huidige seizoen. Alonso: "Als je kijkt naar een jaar zonder grote regelwijzigingen, dan is deze sprong waarschijnlijk de grootste. Alle andere sprongen kwamen door nieuwe reglementen. Bij deze sprong zijn de regels echter gelijk gebleven en we hebben ook nog eens de budgetcap. Het is enorm moeilijk om zoiets te doen. We hebben hier enorm getalenteerde mensen. Het is een goede start en hopelijk is dit nog maar het begin."