Alpine krijgt geen steun bij strafpuntenplan, Gasly blijft in gevarenzone

Pierre Gasly moet vooralsnog goed oppassen met zijn gedrag op de baan. De Franse Alpine-coureur is dichtbij een schorsing en dat komt door een aantal opvallende momenten in 2022. De FIA gaf eerder al aan dat ze de regels rondom de strafregels gaan aanpassen. Alpine wil deze regels al doorvoeren bij Gasly, maar daarvoor krijgen ze geen steun.

Gasly heeft momenteel 10 strafpunten op zijn superlicentie staan, bij 12 strafpunten wordt een coureur voor één Grand Prix geschorst. Veel van deze strafpunten ontving Gasly vorig jaar voor het overschrijden van track limits. De FIA luisterde naar de kritiek en deelt alleen nog maar strafpunten uit als er gevaarlijk gedrag wordt vertoond door de coureurs.

Alpine wil graag deze regels al met terugwerkende kracht in laten gaan. De Franse renstal wil dus dat een aantal van de strafpunten van Gasly worden kwijtgescholden. Teambaas Otmar Szafnauer kaartte het aan bij de F1 Commission, maar laat aan Motorsport.com weten dat er geen steun was: "Ik was in de minderheid. Er waren drie of vier anderen die het plan steunden. Sommigen gaven toe dat de reden hierachter is dat niet niet steunen opportunistisch is, in de hoop dat ons iets zou overkomen."