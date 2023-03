Jordan vermoedt onderlinge afspraken bij Red Bull

Sergio Perez schreef afgelopen week de Grand Prix van Saoedi-Arabië op zijn naam. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur hield zijn jagende teamgenoot Max Verstappen achter zich. Eddie Jordan gaat ervanuit dat er bij Red Bull onderlinge afspraken zijn gemaakt over wie de race mocht winnen.

Door een aandrijfasprobleem in de kwalificatie moest Verstappen de Saoedische Grand Prix vanaf de vijftiende plaats starten. Perez startte de race vanaf de pole position en schreef de wedstrijd op vrij simpele wijze op zijn naam, toch was er wat onderlinge onrust over de strijd voor de snelste ronde. Ondanks de 'ophef' ging de zege dus gewoon naar Perez.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan vond het een opvallende zaak. De Ierse oud-teambaas heeft dan ook een opvallende theorie klaarliggen in gesprek met OLBG: "Normaal gesproken had Max Verstappen de Saoedische Grand Prix gewonnen. Ik denk dat de afspraak op tafel lag dat als Perez pole had de gehele race zou leiden, hij mocht winnen. Wat was er anders gebeurd als het team Perez niet had laten winnen? Als ik Perez was, zou ik Verstappen er nooit voorbij laten. Ik denk dus dat als Verstappen tot achter Perez zou zijn gekomen, Perez mocht winnen."