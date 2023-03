Piastri bereidt zich in simulator voor op thuisrace

Bij het team van McLaren doet men er alles aan om volgend weekend in Australië wel sterk voor de dag te komen. In de eerste twee Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië werden er geen punten gescoord en dus is er werk aan de winkel. Oscar Piastri neemt de zaakjes dan ook zeer serieus.

Het team van McLaren kondigde gisteren al een aanpassing aan in het technische hart van het team. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri doe ondertussen hun eigen taken. Eerder deelde het team al beelden van Norris in de simulator en nu is het ook de beurt aan Piastri. De Australiër hoopt volgende week voor eigen publiek in Melbourne goed voor de dag te kunnen komen, het simwerk moet hem daarbij helpen.