Norris steunt McLaren-veranderingen: "Iedereen wil het team terug krijgen naar de top"

Het team van McLaren maakte gisteren bekend dat ze het technische hart van de renstal gaan omgooien. James Key gaat het team verlaten en David Sanches treedt per 2024 in dienst van McLaren. De komst van Sanchez hing al eventjes in de lucht, maar de rest van de veranderingen kwamen als een verrassing. Lando Norris reageert positief op de veranderingen.

Het team van McLaren is na twee Grands Prix nog puntloos, maar men blijft wel strijdbaar. Om de jacht te openen op betere resultaten heeft men de boel omgegooid. Op Twitter spreekt McLaren-coureur Lando Norris zich uit over de veranderingen: "Van veranderingen binnen het team, tot een grote update in onze infrastructuur, iedereen binnen ons team doet er alles aan om McLaren terug te krijgen naar de top."

From team changes to major infrastructure upgrades, every single one of us is working flat out to get McLaren back to the top. Seeya soon 'straya 馃嚘馃嚭 https://t.co/Frhw0OJdjY