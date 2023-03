Mercedes geeft Aston Martin beker voor derde plaats Jeddah terug

Afgelopen weekend in Saoedi-Arabië leek de beker voor de derde plaats op een soort wisseltrofee. Fernando Alonso kwam als derde over de streep, maar verloor deze plaats door een tijdstraf. George Russell kreeg de derde plek in de schoot geworpen, maar verloor deze plek weer nadat de straf van Alonso was teruggedraaid. De beker is nu dan ook terug bij de rechtmatige eigenaar.

Na afloop van de podiumceremonie in Jeddah moest Alonso zijn beker voor de derde plaats inleveren. Russell kreeg de beker in zijn handen gedrukt, maar hij mocht er uiteindelijk slechts een paar uur van genieten. Russells team Mercedes had de beker inmiddels wel mee naar huis genomen. Men besloot de beker zelf af te gaan leveren bij Alonso's team Aston Martin. Vanzelfsprekend gaat dit anno 2023 via een gelikt filmpje op sociale media. De korte video kan rekenen op positieve reacties van de fans.