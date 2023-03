Stella accepteert dominantie Red Bull: "Ze verdienen dit succes"

Het team van Red Bull Racing won de eerste twee races van het huidige Formule 1-seizoen. De voorsprong van de Red Bulls op de concurrentie was tweemaal zeer groot, niet iedereen is blij met deze heerschappij. McLaren-teambaas Andrea Stella vindt het niet erg dat Red Bull dominant is, hij wil het zelfs accepteren.

Red Bull kende vorig jaar een ijzersterk seizoen met Max Verstappen. Niet veel mensen hadden verwacht dat de Oostenrijkse renstal ook dit jaar weer zou gaan domineren in de koningsklasse van de autosport. De voorsprong op de rivaliserende teams is groot en Max Verstappen en Sergio Perez lijken onderling te gaan uitmaken wie er met de wereldtitel naar huis mag gaan.

Eerlijk

Veel fans balen van de dominantie van Red Bull. De andere teams lijken een andere mening te hebben. Veel coureurs en teambazen zien de zaakjes iets genuanceerder. Ook McLaren-teambaas Andrea Stella heeft een andere mening. In gesprek met de internationale media spreekt Stella zich uit: "Red Bull verdient dit succes. Het is aan ons om het beter te gaan doen en de uitdaging aan te gaan. Het verschil met de goede teams is kleiner geworden, Red Bull uitgezonderd. Als je een sprong kunt maken, dan kan je meestrijden om de punten."

Budgetcap

Stella denkt dan ook niet dat een ander team snel het tempo van Red Bull kan gaan volgen. De McLaren-teambaas bekijkt de zaak met een realistische bril en is eerlijk. Stella: "Misschien moeten we maar accepteren dat een team de sport domineert. De huidige voorsprong van Red Bull lijkt groot genoeg te zijn. Ze zullen dan ook maar weinig hinder gaan ondervinden van de straf voor het overschrijden van de budgetcap."